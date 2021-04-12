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В Киеве опасные покрышки решили "по-тихому" утилизировать в огромном котловане (фото)

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 13:25
В Киеве опасные покрышки решили "по-тихому" утилизировать в огромном котловане (фото) Коллаж РБК-Украина: В Киеве покрышки решили закопать в котловане
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве обнаружили котлован, куда собираются "по-тихому" прикопать покрышки, что собирали во дворах домов, школ, детских садов в последние несколько недель.

Фото и место захоронения разоблачили в Telegram-канале Типичный Киев.

Сообщается, что захоронение покрышек обнаружили на массиве Троещине - между улицей Пуховская и Закревского - что напротив ТЭЦ-6. В этом месте есть пустырь, который очень "удобен" для того, чтобы сделать это вдали от людей.

"Жесть на Троещине! Все покрышки, которые были собраны коммунальщиками по району, решили по-тихому "утилизировать" просто на пустыре (между ул. Пуховской и Закревского, напротив ТЭЦ)", - говорится в сообщении. - Уже даже выкопан котлован, чтобы все это "богатство" захоронить для потомков".

В Киеве опасные покрышки решили &quot;по-тихому&quot; утилизировать в огромном котловане (фото)В Киеве опасные покрышки решили &quot;по-тихому&quot; утилизировать в огромном котловане (фото)В Киеве опасные покрышки решили &quot;по-тихому&quot; утилизировать в огромном котловане (фото)

Фото: в Киеве решили прикопать покрышки (Типичный Киев)

Покрышки начали выкапывать по приказу киевских властей несколько недель назад. Все дворы Киева, детские сады, школы были очищены от этих советских арт-объектов. Выкопали абсолютно все - и заборы из колес, и "лебедей" и вазоны из покрышек.

В Киеве опасные покрышки решили &quot;по-тихому&quot; утилизировать в огромном котловане (фото)

Скрин: "кладбище" покрышек в Киеве на карте (Типичный Киев)

И дело даже не в рудименте советской власти, а в том, что покрышки вредят окружающей среде. Ведь при нагревании или контакте с водой, изделия выделяет опасные соединения в грунт и атмосферу.

Вместо покрышек планируется установить красивые декоративные ограждения, там где они нужны.

Ранее в Украине был назван город с самым грязным воздухом.

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