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У Києві небезпечні покришки вирішили "по-тихому" утилізувати у величезному котловані (фото)

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 13:25
У Києві небезпечні покришки вирішили "по-тихому" утилізувати у величезному котловані (фото) Колаж РБК-Україна: В Києві покришки вирішили закопати в котловані
Автор: Світлана Мащенко

У Києві виявили котлован, куди збираються "по-тихому" прикопати покришки, що збирали по дворах будинків, шкіл, дитячих садів в останні кілька тижнів.

Фото і місце поховання викрили у Telegram-каналі Типовий Київ.

Повідомляється, що поховання покришок виявили на масиві Троєщина між вулицею Пухівська та Закревського - що навпроти ТЕЦ-6. У цьому місці є пустир, який дуже "зручний" для того, щоб зробити це подалі від людей.

"Жесть на Троєщині! Всі покришки, які були зібрані комунальниками по району, вирішили по-тихому "утилізувати" просто на пустирі (між вул. Пухівська і Закревського, навпроти ТЕЦ)", - йдеться в повідомленні. - Вже навіть викопаний котлован, щоб все це "багатство" поховати для нащадків".

У Києві небезпечні покришки вирішили &quot;по-тихому&quot; утилізувати у величезному котловані (фото)У Києві небезпечні покришки вирішили &quot;по-тихому&quot; утилізувати у величезному котловані (фото)У Києві небезпечні покришки вирішили &quot;по-тихому&quot; утилізувати у величезному котловані (фото)

Фото: у Києві вирішили прикопати покришки (Типовий Київ)

Покришки почали викопувати за наказом київської влади кілька тижнів тому. Всі двори Києва, дитячі садки, школи були очищені від цих радянських арт-об'єктів. Викопали абсолютно все - і паркани з коліс, і "лебедів" і вазони з покришок.

У Києві небезпечні покришки вирішили &quot;по-тихому&quot; утилізувати у величезному котловані (фото)

Скрін: "кладовище" покришок в Києві на карті (Типовий Київ)

І справа навіть не в рудименті радянської влади, а в тому, що покришки шкодять довкіллю. Адже при нагріванні або контакті з водою, вироби видяляють небезпечні сполуки у грунт і атмосферу.

Замість покришок планується встановити гарні декоративні огорожі, там де вони потрібні.

Раніше в Україні було назване місто з найбруднішим повітрям.

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