В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами: выжило только одно животное

Кошку с котятами выбросили из окна многоэтажного дома в Деснянском районе Киева. На виновника составили протокол и открыли уголовное производство.

Инцидент произошел в пятницу, 14 мая. Из окна многоэтажного дома в Деснянском районе столицы выбросили кошку и ее четверых котят.

От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте, а один котенок выжил и находится в очень тяжелом состоянии.

Еще одного котенка сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире во время проведения следственных действий.

Деснянское управление полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве вместе со специалистами КП "КМЛВМ" работают ради того, чтобы довести это дело до суда.

Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия в условиях открытого криминального производства по статье 229 КК Украины (Жестокое обращение с животными). Такое преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Все тела погибших животных передали для исследования в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Полиция быстро вычислила квартиру, откуда были выброшены котята и кошка. На данный момент решается опрос о вручении подозрения особе, которая совершила преступление.