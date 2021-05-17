В Киеве из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами: выжило только одно животное
Кошку с котятами выбросили из окна многоэтажного дома в Деснянском районе Киева. На виновника составили протокол и открыли уголовное производство.
Детали сообщили на сайте Киевской городской администрации.
Инцидент произошел в пятницу, 14 мая. Из окна многоэтажного дома в Деснянском районе столицы выбросили кошку и ее четверых котят.
От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте, а один котенок выжил и находится в очень тяжелом состоянии.
Еще одного котенка сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире во время проведения следственных действий.
Деснянское управление полиции ГУ Национальной полиции в городе Киеве вместе со специалистами КП "КМЛВМ" работают ради того, чтобы довести это дело до суда.
Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия и розыскные мероприятия в условиях открытого криминального производства по статье 229 КК Украины (Жестокое обращение с животными). Такое преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Все тела погибших животных передали для исследования в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".
Полиция быстро вычислила квартиру, откуда были выброшены котята и кошка. На данный момент решается опрос о вручении подозрения особе, которая совершила преступление.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно на маленькую девочку напала собака и вцепилась в лицо.
А также рассказывали о том, что под Донецком две бойцовские собаки сбежали из дома и загрызли насмерть человека на улице.