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У Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку з кошенятами: вижила тільки одна тварина

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Києва, Понеділок 17 травня 2021 17:45
У Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку з кошенятами: вижила тільки одна тварина Фото: у Києві з вікна багатоповерхівки викинули кішку з кошенятами (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Кішку з кошенятами викинули з вікна багатоповерхового будинку в Деснянському районі Києва. На винуватця склали протокол і відкрили кримінальне провадження.

Деталі повідомили на сайті Київської міської адміністрації.

Інцидент стався в п'ятницю, 14 травня. З вікна багатоповерхового будинку в Деснянському районі столиці викинули кішку і її чотирьох кошенят.

Від отриманих травм кішка і троє кошенят загинули на місці, а одне кошеня вижило і знаходиться в дуже важкому стані.

Ще одне кошеня співробітники правоохоронних органів виявили у квартирі під час проведення слідчих дій.

Деснянське управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві разом з фахівцями КП "КМЛВМ" працюють заради того, щоб довести цю справу до суду.

Наразі працівники поліції проводять слідчі дії та розшукові заходи в умовах відкритого кримінального провадження за статтею 229 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Всі тіла загиблих тварин передали для дослідження в КП"Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Поліція швидко вирахувала квартиру, звідки були викинуті кошенята і кішка. На цей момент вирішується опитування про вручення підозри особі, яка скоїла злочин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Рівному на маленьку дівчинку напав собака і вчепився в обличчя.

А також розповідали про те, що під Донецьком два бійцівські собаки втекли з дому і загризли на смерть людину на вулиці.

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