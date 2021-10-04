В Киеве охранник парка избил девушку (видео)

Отмечается, что инцидент произошел 3 октября в парке Гейдара Алиева на улице Глыбочинской.

"Час назад охранник в сквере на Гейдара Алиева ударил девушку. Сама девушка утверждает, что к этому никаких предпосылок не было. Заявление в полицию написано, видео передано. Как думаете, накажут?" - спросили под видео.

В ролике показано, как девушки сидят в сквере, а потом к ним подходит охранник и бьет одну молодую особу по лицу. Другая горожанка говорит, что она засняла происходящее на видео.

В комментариях пользователи написали, что поступок охранника должен быть наказан.