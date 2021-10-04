У Києві охоронець парку побив дівчину (відео)

У Києві охоронець одного з парків побив дівчину.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що інцидент стався 3 жовтня в парку Гейдара Алієва на вулиці Глибочинській.

"Годину тому охоронець у сквері на Гейдара Алієва вдарив дівчину. Сама дівчина стверджує, що до цього ніяких передумов не було. Заява в поліцію написано, відео передано. Як думаєте, покарають?"- запитали під відео.

У ролику показано, як дівчата сидять у сквері, а потім до них підходить охоронець і б'є одну молоду особу по обличчю. Інша городянка каже, що вона зняла те, що відбувається на відео.

У коментарях користувачі написали, що вчинок охоронця повинен бути покараний.