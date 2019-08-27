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В Киеве огромное дерево рухнуло на женщину: все детали ЧП и видео

STYLERПроисшествия    27.08.2019 - 12:27
В Киеве огромное дерево рухнуло на женщину: все детали ЧП и видео
В Киеве дерево упало на женщину (коллаж: РБК-Украина)

Дерево упало в центре Киева и перекрыло одну из улиц

В Киеве во вторник, 27 августа, около 10 утра огромное дерево упало на женщину. О происшествии на улице Чигорина, 59 (Печерский район) сообщает Информатор на своей странице в Facebook.

Известно, что пострадавшей около 60 лет. Когда прибыла "скорая", она находилась в сознании. Медики госпитализировали женщину, ее состояние в данный момент уточняется.

Очевидцы рассказали, что дерево "трещало" с самого утра. Женщина в момент падения проходила неподалеку, а когда услышала сильный треск, стала перебегать дорогу, но не успела.

В Киеве огромное дерево рухнуло на женщину: все детали ЧП и видео

В Киеве дерево упало на женщину (скрин видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

К счастью, пострадавшая попала лишь под ветки, а не под огромный ствол дерева. Женщину доставали из-под дерева коммунальщики и сотрудники ГСЧС - сама она выбраться не могла.

Работники Киевзеленстроя занимаются ликвидацией последствий ЧП - дерево полностью перекрыло улицу Чигорина. Проехать по ней сейчас невозможно.

Отметим, что сегодня в Киеве сильного ветра нет. Очевидно, что дерево было старым и трухлым.

На Чигорина дерево упало на женщину и перекрыло дорогу

Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 27 серпня 2019 р.

В Киеве дерево упало на женщину (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

К слову, ранее мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который уклонился от падающего дерева во время урагана в Киеве.

Также мы писали о том, что в начале августа в Одессе на пляже произошло ЧП. Огромная надувная горка во время урагана сорвалась с металлической конструкции и придавила ребенка.

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