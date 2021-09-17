В Киеве очередная "яжемать" решила проверить себя на бессмертие (видео)

В Киеве очередная "яжемать" решила проверить, насколько она бессмертна. К тому же, она подвергла риску ребенка.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Так, женщина решила перейти дорогу на красный свет во время оживленного движения автомобилей.

"У вас же красный горит, куда вы бежите? А куда ты спешишь?" - подписал ролик автор видео.

В ролике показано, что красный свет был для всех участников движения, в том числе для водителей. Нарушительница ПДД с ребенком едва не угодила под колеса авто, водитель ехал на "зеленую стрелку" и хотел повернуть направо. В итоге ему пришлось резко затормозить.

"У вас же красный горит, куда вы бежите?", - прокричал водитель женщине.

"А куда ты спешишь?" - ответила ему она.