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В Киеве очередная "яжемать" решила проверить себя на бессмертие (видео)

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 10:24
В Киеве очередная "яжемать" решила проверить себя на бессмертие (видео) В Киеве женщина с ребенком шла на красный свет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве очередная "яжемать" решила проверить, насколько она бессмертна. К тому же, она подвергла риску ребенка.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Так, женщина решила перейти дорогу на красный свет во время оживленного движения автомобилей.

"У вас же красный горит, куда вы бежите? А куда ты спешишь?" - подписал ролик автор видео.

В ролике показано, что красный свет был для всех участников движения, в том числе для водителей. Нарушительница ПДД с ребенком едва не угодила под колеса авто, водитель ехал на "зеленую стрелку" и хотел повернуть направо. В итоге ему пришлось резко затормозить.

"У вас же красный горит, куда вы бежите?", - прокричал водитель женщине.

"А куда ты спешишь?" - ответила ему она.

Как мы ранее сообщали, в Одессе на оживленной полосе для движения автомобилей заметили женщину на электросамокате. Она ехала на нем с двумя детьми.

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