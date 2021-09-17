В Киеве очередная "яжемать" решила проверить себя на бессмертие (видео)
В Киеве очередная "яжемать" решила проверить, насколько она бессмертна. К тому же, она подвергла риску ребенка.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Так, женщина решила перейти дорогу на красный свет во время оживленного движения автомобилей.
"У вас же красный горит, куда вы бежите? А куда ты спешишь?" - подписал ролик автор видео.
В ролике показано, что красный свет был для всех участников движения, в том числе для водителей. Нарушительница ПДД с ребенком едва не угодила под колеса авто, водитель ехал на "зеленую стрелку" и хотел повернуть направо. В итоге ему пришлось резко затормозить.
"У вас же красный горит, куда вы бежите?", - прокричал водитель женщине.
"А куда ты спешишь?" - ответила ему она.
Как мы ранее сообщали, в Одессе на оживленной полосе для движения автомобилей заметили женщину на электросамокате. Она ехала на нем с двумя детьми.