У Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити себе на безсмертя (відео)
У Києві чергова "яжемати" вирішила перевірити, наскільки вона безсмертна. До того ж вона піддала ризику дитину.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
Так, жінка вирішила перейти дорогу на червоне світло під час жвавого руху автомобілів.
"У вас же червоний горить, куди ви біжите? А куди ти поспішаєш?"- підписав ролик автор відео.
У ролику показано, що червоне світло було для всіх учасників руху, в тому числі для водіїв. Порушниця ПДР з дитиною ледь не потрапила під колеса авто, водій їхав на "зелену стрілку" і хотів повернути праворуч. У підсумку йому довелося різко загальмувати.
"У вас же червоний горить, куди ви біжите?",- прокричав водій жінці.
"А куди ти поспішаєш?"- відповіла йому вона.
Як ми раніше повідомляли, в Одесі на жвавій смузі для руху автівки помітили жінку на електросамокаті. Вона їхала на ньому з двома дітьми.