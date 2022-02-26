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В Киеве объявлена воздушная тревога

Автор: Людмила Жукова

В Киеве снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Людям нужно срочно пройти в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена ​​очередная воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в убежище гражданской защиты.

Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!

Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

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Киев