В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Людям нужно срочно пройти в укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в убежище гражданской защиты.
Напомним, что станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют!
Движение поездов синей и зеленой ветвями метро осуществляется в штатном режиме.
При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.