В Киеве обвалились цены на аренду квартир: все подробности

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта, и его продлили до 24 апреля. Это стало причиной обвала цен на аренду жилья в столице. По словам специалиста по недвижимости Михаила Артюхова, в данное время простаивает каждая четвертая квартира.

Такая ситуация не могла не сказаться на стоимости аренды жилья. Владельцы квартир готовы уступать чуть ли не вдвое и даже больше. К примеру, однокомнатная квартира на Бессарабской площади, в которой сделан евроремонт и есть вся необходимая бытовая техника, сдается за 9 тысяч гривен.

При этом ранее такое жилье сдавали за 25 тысяч гривен. Но сейчас можно и договориться за 7 тысяч.

В Шевченковском районе однокомнатную квартиру можно снять за 5 тысяч гривен в месяц. Эксперты говорят, что это только начало обвала цен на рынке аренды. Об этом сообщает Страна.

"Думаю, скоро можно будет найти варианты проживания только за коммуналку, то есть, вообще без арендной платы", - заявил Артюхов.

По его словам, после начала карантина рынок аренды обрушился практически во всех сегментах. Больше всех пострадала посуточная аренда квартир. Ранее такое жилье в основном снимал иностранцы, но теперь их нет и владельцы не знают, что с этим делать.

Люди стараются сдавать такие квартиры теперь на долгосрочный период. Кроме того, от отчаяния они готовы сдавать свое жилье буквально за любую сумму, чтобы хотя бы не платить коммунальные услуги.

Но на рынке долгосрочной аренды тоже множество своих проблем. Например, самые дешевые квартиры в столице (до 6 тысяч гривен) пустеют, поскольку ранее их снимали студенты и приезжие из регионов, которые находили работу. Но с началом карантина многих отправили в отпуска за свой счет и им нечем стало платить.

Подобная ситуация и с жильем, которое сдается за 10-15 тысяч гривен в месяц. Такие квартиры арендуют более состоятельные люди, и у них есть финансовая подушка, хотя у многих ее хватит только на апрель.

В сегменте бизнес и премиум-квартир – также проблемы. Многие посольства, представительства иностранных компаний отозвали своих людей и отказались от жилья.

Состоятельные арендаторы, которые не уехали из Украины, решили переехать поближе к природе. Они выезжают из квартир в центре города в пригородные дома. Так же поступают и киевляне, доход которых позволяет тратить по 1-1,5 тысяч долларов в месяц и больше на съемные коттеджи.

Напомним, что в Украине уменьшилось количество новых заболевших коронавирусом.