В Киеве оборвался лифт в одном из гипермаркетов: погиб человек

В одном из гипермаркетов Киева оборвался лифт. Трагедия произошла в понедельник, 21 ноября, в Святошинском районе столицы и в результате обрыва троса погиб один человек, который находился в кабине лифта.

Кабина с пассажиром внутри после обрыва троса пролетела 10 метров и на полной скорости упала в шахту. Детали рассказали на странице "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook.

"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека — 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела шесть метров и упала на скорости в шахту", - сказано в сообщении Центра.

Медики добавили, что шансов выжить у пассажира в данных условиях просто не было. Пострадавший скончался на месте трагедии еще до приезда скорой медицинской помощи.

Причины обрыва лифта на данный момент не сообщаются, проводятся ремонтные работы и устанавливается причина трагедии.

Как рассказали в полиции в комментарии для ТСН, лифт летел с высоты 10 метров, а не 6. Трагедия произошла в гипермаркете "Фокстрот".

"На самом деле там грузчик-кладовщик упал в шахту лифта примерно с 10-метровой высоты. Событие произошло 21 ноября в 13:30 в "Фокстроте "на Чернобыльской", - сообщила пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник

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