В Киеве новая разметка превратила перекресток в поле боя водителей: скандалы ежедневно

Сообщается, что каждое утро на Кудрявском спуске начинается с конфликта между водителями. Они спорят о том, кто имеет право проехать перекресток первым.

А все дело в странной и нелогичной разметке, которая недавно появилась на перекрестке. Водители, которые едут из Нестеревского переулка не знают о том, что впереди их ждет круговое движение и поворачивают налево.

А водители, которые выезжают из Кудрявского спуска, выезжают по сути им в лоб.

Это происходит из-за того, что на перекрестке просто отсутствуют необходимые знаки и водители ориентируются исключительно по разметке.

Как правильно проехать этот перекресток – водители просто не понимают. А эксперты дорожного движения объясняют, что при такой разметке все автомобили оказываются на главной и у всех есть преимущество.

Но в КГГА говорят, что разметку нанесли в рамках борьбы с незаконной парковкой. В 2022 году ее пообещали убрать.

А путаница закончится тогда, когда весь перекресток полностью приведут в порядок.

В Киеве новая разметка превратила перекресток в головную боль для водителей