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В Киеве новая разметка превратила перекресток в поле боя водителей: скандалы ежедневно

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Киев, Понедельник 17 января 2022 15:35
В Киеве новая разметка превратила перекресток в поле боя водителей: скандалы ежедневно Новая разметка в Киеве превратила перекресток в постоянное место конфликта водителей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Шевченковском районе столицы перекресток на Кудрявском спуске превратился в настоящую головную боль для водителей. Дело в странной и нелогичной разметке, которая постоянно путает всех участников движения.

Об этом говорится в сюжете программы "Джедаи" на "2+2".

Сообщается, что каждое утро на Кудрявском спуске начинается с конфликта между водителями. Они спорят о том, кто имеет право проехать перекресток первым.

А все дело в странной и нелогичной разметке, которая недавно появилась на перекрестке. Водители, которые едут из Нестеревского переулка не знают о том, что впереди их ждет круговое движение и поворачивают налево.

А водители, которые выезжают из Кудрявского спуска, выезжают по сути им в лоб.

Это происходит из-за того, что на перекрестке просто отсутствуют необходимые знаки и водители ориентируются исключительно по разметке.

Как правильно проехать этот перекресток – водители просто не понимают. А эксперты дорожного движения объясняют, что при такой разметке все автомобили оказываются на главной и у всех есть преимущество.

Но в КГГА говорят, что разметку нанесли в рамках борьбы с незаконной парковкой. В 2022 году ее пообещали убрать.

А путаница закончится тогда, когда весь перекресток полностью приведут в порядок.

В Киеве новая разметка превратила перекресток в головную боль для водителей

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что означает новая желтая разметка на дорогах Украины.

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