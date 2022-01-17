У Києві нова розмітка перетворила перехрестя на поле бою водіїв: скандали щодня
У Шевченківському районі столиці перехрестя на Кудрявському узвозі перетворилося на справжній головний біль для водіїв. Справа в дивній і нелогічній розмітці, яка постійно плутає всіх учасників руху.
Про це йдеться в сюжеті програми "Джедаї" на" 2+2".
Повідомляється, що ранок на Кудрявському узвозі починається з конфлікту між водіями. Вони сперечаються про те, хто має право проїхати перехрестя першим.
А вся справа в дивній і нелогічній розмітці, яка недавно з'явилася на перехресті. Водії, які їдуть з Нестерівського провулка не знають про те, що попереду їх чекає круговий рух і повертають ліворуч.
А водії, які виїжджають з Кудрявського узвозу, виїжджають по суті їм в лоб.
Це відбувається через те, що на перехресті просто відсутні необхідні знаки й водії орієнтуються виключно по розмітці.
Як правильно проїхати це перехрестя - водії просто не розуміють. А експерти дорожнього руху пояснюють, що при такій розмітці всі автомобілі опиняються на головній і у всіх є перевага.
Але в КМДА кажуть, що розмітку нанесли в рамках боротьби з незаконним паркуванням. У 2022 році її пообіцяли прибрати.
А плутанина закінчиться тоді, коли все перехрестя повністю доведуть до ладу.
У Києві нова розмітка перетворила перехрестя на головний біль для водіїв
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що означає нова жовта розмітка на дорогах України.