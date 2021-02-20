В Киеве неизвестная обливает двери жильцов жуткой химией: не знают, как бороться

Как сообщается, запах жуткой химии сохраняется достаточно продолжительное время. Жильцы изучили и проводку, и старались тщательно все вымыть, но безуспешно.

"У нас на этаже (15 этаж, 2 подъезд) жуткий запах химии какой-то, все заходят и кашляют. У меня жил квартирант, который не выдержал и съехал. Говорит, что задыхался и начались приступы удушья. Три дня вымываем квартиру, мыла общий коридор, но ничего не помогает. Запах паленой изоленты. Думали, что где-то коротит электрика, проверили все, прозвонили все, натяжные потолки разбирали и смотрели проводку – не оно. Запах именно возле входа в квартиру. Вызывали вчера нашего электрика, проверил все щитки – все ок", – рассказывает жительница дома в комментарии к видео.

Как оказалось на самом деле, в подъезд заходит женщина, и обливает двери квартиры неизвестной химической жидкостью.

"У меня просто шок, как оказалось, пересмотрев камеры – приходит барышня, подливает что-то в дверь на этаж и уходит. Кто сталкивался с подобным? Что делать?" – вопрошает киевлянка.

Что делать в такой ситуации? Мнения

В комментариях советуют провести анализ вещества и задержать виновницу зловония, а также обратиться за консультацией к юристу.

"А для начала – консультируйтесь с юристами, пишите заявление в полицию. И Вам, и соседям создается угроза здоровью и неудобства", – пишет Наталья Королюк.

Также пользователи пытаются объяснить странные действия девушки. Большинство считает, что жителей пытаются выжить на фоне затаившейся обиды.

"Уточнить у квартиранта, были ли конфликты, шумно ли себя вел. На подобное способны мамочки, защищающие сон детей. Ну или сами с кем-то отношения испортили", – считает Сергей Стретович.

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)