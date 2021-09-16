В Киеве неадекват с молотком набросился на электрика: думал, что "отрезал" ему свет (фото)

Так, инцидент произошел сегодня, 16 сентября.

В частности, житель дома №37 на улице Семьи Кульженко с молотком набросился на электрика. Дело в том, что мужчина имеет большую задолженность за электричество и, видимо, подумал, что электрик пришел "отрезать" ему свет за долги.

В этот момент электрик занимался развешиванием петель на электрощитовых. Вследствие этого, электрик получил черепно-мозговую травму.

На место происшествия вызвали медиков.

Соседи говорят, что мужчина уже не первый раз бьет электриков. Поскольку за его квартирой прикреплен долг за электричество на сумму более 50 тысяч гривен. Поэтому теперь каждый раз, как видит возле своей квартиры коммунальщиков злоумышленник нападает на них.

Мужчина избил электрика в Киеве (фото: t.me/KyivOperativ)

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