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В центре Киева неадекваты напали на троллейбус: на помощь бросился курьер на байке

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Киев, Воскресенье 29 августа 2021 19:49
В центре Киева неадекваты напали на троллейбус: на помощь бросился курьер на байке Фото: в Киеве хулиганы напали на троллейбус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева два неадеквата накинулись на троллейбус, который уже был не на маршруте, принялись бросаться на общественный транспорт, ломать и выбивать двери, а также разбили лобовое стекло. В ситуацию вмешался проезжавший мимо на мотоцикле курьер службы доставки.

Об этом 29 августа передали в общественной организации "Автопатруль Майдан" на странице в Facebook.

Пока неравнодушный парень утихомиривал одного из хулиганов, которого смог самостоятельно задержать, другой кинулся к байку курьера, и попытался угнать транспорт, чтобы скрыться с места происшествия.

Прибывшие к тому времени патрульные поймали и его.

Отмечается, что один из злоумышленников притих сразу, а другой внезапно ни с того ни с сего начал хвалиться своим мужским достоинством и рассказывать окружающим его "особенности".

Сам инцидент произошел поздно вечером на улице Лаврской. Как выяснилось, хулиганы развлекались на дискотеке в этом районе, после чего решили продолжить гулянку.

Пьяные парни, которые также могли находиться в состоянии наркотического опьянения, вели себя агрессивно на улице, и попытались сесть в троллейбус прямо на его ходу, а когда водитель не открыл им двери - учинили разгром.

Неадекваты могли нанести увечья водителю общественного транспорта, если бы не курьер на мотоцикле, который бросился на помощь.

Видео: в Киеве задержали пьяных хулиганов, которые напали на троллейбус

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина-водитель троллейбуса и пассажир устроили жестокую драку.

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Киев Патрульная служба
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