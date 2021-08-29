В центре Киева неадекваты напали на троллейбус: на помощь бросился курьер на байке

В центре Киева два неадеквата накинулись на троллейбус, который уже был не на маршруте, принялись бросаться на общественный транспорт, ломать и выбивать двери, а также разбили лобовое стекло. В ситуацию вмешался проезжавший мимо на мотоцикле курьер службы доставки.

Об этом 29 августа передали в общественной организации " Автопатруль Майдан " на странице в Facebook.

Пока неравнодушный парень утихомиривал одного из хулиганов, которого смог самостоятельно задержать, другой кинулся к байку курьера, и попытался угнать транспорт, чтобы скрыться с места происшествия.

Прибывшие к тому времени патрульные поймали и его.

Отмечается, что один из злоумышленников притих сразу, а другой внезапно ни с того ни с сего начал хвалиться своим мужским достоинством и рассказывать окружающим его "особенности".

Сам инцидент произошел поздно вечером на улице Лаврской. Как выяснилось, хулиганы развлекались на дискотеке в этом районе, после чего решили продолжить гулянку.

Пьяные парни, которые также могли находиться в состоянии наркотического опьянения, вели себя агрессивно на улице, и попытались сесть в троллейбус прямо на его ходу, а когда водитель не открыл им двери - учинили разгром.

Неадекваты могли нанести увечья водителю общественного транспорта, если бы не курьер на мотоцикле, который бросился на помощь.

Видео: в Киеве задержали пьяных хулиганов, которые напали на троллейбус