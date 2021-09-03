В Киеве нашли уникальный автомобиль довоенного времени (фото)

Уникальный трофейный автомобиль обнаружили в гараже в Ирпене Киевской области. Год выпуска – 1935. Последние 68 лет машина просто стояла в гараже. Однако почти вся комплектация сохранилась – большая часть запчастей оригинальные заводские, включая родной мотор, коробку и ходовую часть.

Самое невероятное – машина даже завелась, без проблем. На довоенном автомобиле стоят номера желтого цвета, которые выдавали уже после войны. По номерному знаку можно определить, что машина была зарегистрирована в Ленинградской области.

Владелец этого автомобиля в свое время приехал в Ирпень и там быстро скончался, а родственники специально построили для машины сарай и там этот Opel оставили на довольно продолжительный период времени.

В Киеве обнаружили автомобиль довоенного времени

Эта модель массово не выпускалась и в производстве была всего полтора года – с 1935 по 1937 год. Данная модель – бюджетная, в то время она стоила около 1800-1900 рейхсмарок и была доступна среднестатистическому жители довоенной Германии. Всего было выпущено 65 тысяч экземпляров. До наших дней дожило скорее всего несколько сотен экземпляров.

По оценке эксперта, в этом экземпляре сохранилось около 95% оригинальных деталей и в основном – благодаря тому, что автомобиль не эксплуатировался. Поменяны бампера и резина.

В Киеве обнаружили уникальный довоенный автомобиль