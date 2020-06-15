В Киеве нарушители бьют рекорды скорости и пополняют бюджет: сумма шокирует

В Киеве после установки камер автоматической видеофиксации с 1 июня 2020 выписали тысячи штрафов, а бюджет пополнился на более, чем миллион гривен. Тем временем, столичные "шумахеры" продолжают игнорировать скоростной режим, нарываясь на неприятности.

К примеру, за субботу, 13 июня, камеры поймали 45 нарушителей, которые катались со скоростью выше 170 километров в час. Mercedes S63 поставил абсолютный рекорд этих суток - 217 км/час., Audi Q7 на "втором месте" с результатом в 206 км/ч. Рекордные нарушения зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость 110 км/ч.

А вот Toyota RAV 4 с номерным знаком АА339***, нарушал скоростной режим аж 12 раз за субботу, 13 июня. Об этом рассказала пресс-служба Патрульной полиции.

Автомобиль Toyota RAV 4, который за 13 июня получил 12 штрафов за нарушение (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Из положительных новостей то, что за первые десять дней работы системы автофиксации, количество нарушений ПДД снизились вдвое, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Тем не менее, нарушителей в Киеве и области много. За этот период было оплачено 7399 штрафов за превышение скорости. 1 млн 431 тысяча гривен - на такую сумму был пополнен бюджет.

Список камер, установленных в Киеве, можно увидеть по ссылке.

Как мы писали ранее, в Киеве на сверхскорости разбился "гонщик", после чего сеть разнесла систему автофиксации.