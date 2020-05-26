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В Киеве начнут работать продуктовые ярмарки: когда и по каким правилам

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Ярмарки в столице снова начнут работать, но с определенными правилами

В Киеве разрешили возобновить работу сезонных и сельскохозяйственных ярмарок и базарчиков после карантинных ограничений. Стоит отметить, что ношение масок – обязательно и это правило качается не только продавцов, но и покупателей. На территорию ярмарки не будут допускаться лица без индивидуальных средств защиты.

В КГГА рассказали правила для всех участников продуктовых и сельскохозяйственных ярмарок:

  • Все торговые точки должны находится на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Такое расстояние обеспечит соблюдение социальной дистанции между покупателями.
  • Каждая торговая точка будет реализовывать продукцию только одного направления.
  • Перед продавцами установят защитные пластиковые или пленочные экраны, которые полностью исключат прямой контакт с посетителями ярмарки.
  • Сезонные и сельскохозяйственные ярмарки разрешили в столице с понедельника, 25 мая.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Украине разрешили работу гостиниц и были разработаны новые правила для персонала и постояльцев.

А также мы сообщали о том, как будут праздновать выпускные вечера школьники в 2020 году. В школах все мероприятия по случаю окончания учебного года будут отменены, а вот в некоторых агентствах признаются, что торжественные праздники были перенесены на более поздний срок, вплоть до Нового года.

Автор: Маруся Счастливая

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