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В Киеве начали вакцинировать от COVID-19: кого привили первым

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 11:01
В Киеве начали вакцинировать от COVID-19: кого привили первым В Киеве стартовала вакцинация (фото: пресс-служба Киевской ОГА)
Автор: Людмила Жукова

25 февраля в Киеве стартовала вакцинация от коронавируса. Первым прививку индийской вакциной Covishield получил заведующий больницы.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев".

Заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко первого вакцинировали. Медик уже переболел коронавирусом в ноябре 2020 года. Куценко рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

Перед прививкой медику измерили давление. Отметим, что врачи, которые проводят вакцинацию были заранее подготовлены. Это медики не из этой больницы.

"Я чувствую себя хорошо, никаких плохих ощущений нет", - рассказал Алексей Куценко.

В Киеве стартовала вакцинация от коронавируса

Отметим, что в Украине за минувшие сутки сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области.

Ситуация в регионах такая:

Винницкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок.

Сообщается, что еще не зарегистрированы неблагоприятные случаи после иммунизации.

Как мы ранее писали, в столице началась вакцинация от коронавируса.

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