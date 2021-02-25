У Києві почали вакцинувати від COVID-19: кого прищепили першим
25 лютого в Києві стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим щеплення індійською вакциною Covishield отримав завідувач лікарні.
Завідувача відділенням Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка першого вакцинували. Медик вже перехворів на коронавірус в листопаді 2020 року. Куценко розповів, що відчуває себе добре після вакцинації.
Перед щепленням медику виміряли тиск. Зазначимо, що лікарі, які проводять вакцинацію були заздалегідь підготовлені. Це медики не з цієї лікарні.
"Я відчуваю себе добре, ніяких поганих відчуттів немає", - розказав Олексій Куценко.
У Києві стартувала вакцинація від коронавірусу
Зазначимо, що в Україні за минулу добу зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області.
Ситуація в регіонах така:
Вінницька область - 10 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень.
Повідомляється, що ще не зареєстровані несприятливі випадки після імунізації.
Як ми раніше писали, в столиці почалася вакцинація від коронавірусу.