В Киеве мужчина захватил вареничную: все подробности инцидента в столице

В Киеве, на бульваре Леси Украинки мужчина зашел в помещение вареничной "Катюша" и стал угрожать взорвать помещение. Первым на месте происшествия оказался военный патруль, который вывел посетителей из заведения.

Как рассказали в сюжете телеканала "Украина 24", мимо вареничной во время происшествия проходил военный патруль. На них наткнулась официантка заведения, которая выбежала на улицу и рассказала, что посетитель угрожает взорвать здание. Она сообщила, что мужчина зашел в зал, начал всех оскорблять и кричать, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Один из военнослужащих зашел в помещение и вывел из вареничной всех посетителей и персонал. Захватчик эвакуации не препятствовал. Место происшествия оградили лентами, а потом приехала полиция и взрывотехники. Мужчина начал их оскорблять и кричать, а после – его задержали.

"Подтверждающих свидетельство о том, что он военнослужащий, нет. В соответствии с нарядом, мы патрулировали у метро "Печерская", охраняли порядок. К нам обратились работники ресторана, что якобы у них сидит военный и угрожает посетителям и сотрудникам. Мы зашли убедиться, является ли этот человек военнослужащим. Он был в гражданской одежде, я попросил его вести себя вежливо, на что в мой адрес пошли угрозы и нецензурная брань. Подняв рюкзак, он сказал, что сейчас подорвет этот ресторан вместе со мной и всеми посетителями и жилым домом, где находится ресторан", - рассказали в военном патруле.

Военнослужащие охраняли вареничную, чтобы преступник не вышел, и никто не зашел внутрь.

"Он сидел там и ругался. Вместе с полицией и представителями ГСЧС мы проверили, есть ли у него взрывчатка, является ли он военным, это не подтвердилось. Через 5 минут после приезда полиции этот человек прекратил сопротивляться, показал документы. С ним работают врачи, чтобы определить адекватность. Никаких требований он не озвучивал", - добавили военные.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Борисполе мужчина напал на 14-летнюю девочку-подростка и попытался ее изнасиловать.