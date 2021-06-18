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В Киеве мужчина средь бела дня бросился с Пешеходного моста в реку (видео)

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Киев, Пятница 18 июня 2021 16:31
В Киеве мужчина средь бела дня бросился с Пешеходного моста в реку (видео) Коллаж РБК-Украина: мужчина прыгнул с Пешеходного моста в Киеве
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина бросился с Пешеходного моста прямо в реку на глазах у прохожих. Инцидент произошел сегодня днем. Происходящее снял на видео очевидец, после чего кадры попали в сеть.

Ролик 18 июня опубликованы в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется", - говорится в сообщении.

Видно, что мужчина с голым торсом, в спортивных штанах, уверенно перелезает через перила на мосту, за ограждением спускается на "козырек" ниже, после чего прыгает с конструкции в Днепр.

Мимо по мосту в эти мгновения проходят люди, и на происходящее не обращают внимание.

Визуально сложно определить, был ли мужчина пьян - действия он совершил уверенно, и все произошло довольно быстро.

В Киеве мужчина средь бела дня бросился с Пешеходного моста в реку (видео)

В Киеве на Пешеходном мосту мужчина бросился вниз в реку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что в полиции о данном инциденте информации нет.

В сети высказывают предположение, что житель столицы, на самом деле, мог или просто прыгнуть после проигранного спора, или решил таким образом "освежиться" в жаркий день.

Видео: в Киеве мужчина прыгнул с Пешеходного моста в Днепр

  • Капец, надеюсь что он жив!
  • Там судоходный канал... глубоко там
  • Похоже спор проиграл...
  • Оттуда часто прыгают, на резинках правда. А этот что, забыл?
  • Что-то на прыжок утопающего не похож
  • Мужика госпитализировали?
  • Да искупаться решил.

Как сообщалось, вчера в Харькове парень пытался покончить с собой в ТРЦ у посетителей на глазах - молодой человек решил броситься вниз с балкона 4-го этажа, но его успели спасти.

Напомним, что около месяца назад в Киеве с моста спрыгнул 15-летний подросток, чьи родители умерли от коронавируса.

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Киев мост инцидент река
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