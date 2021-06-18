У Києві чоловік серед білого дня кинувся з Пішохідного мосту в річку (відео)

У Києві чоловік кинувся з Пішохідного мосту прямо в річку на очах у перехожих. Інцидент стався сьогодні вдень. Те, що відбувається, зняв на відео очевидець, після чого кадри потрапили в мережу.

"Схоже, що намагався накласти на себе руки. Зараз його стан уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Видно, що чоловік з голим торсом, в спортивних штанях, впевнено перелазить через перила на мосту, за огорожею спускається на "козирок" нижче, після чого стрибає з конструкції в Дніпро.

Повз по мосту в ці миті проходять люди, і на те, що відбувається, не звертають уваги.

Візуально складно визначити, чи був чоловік п'яний - діяв впевнено, і все сталося досить швидко.

У Києві на Пішохідному мосту чоловік кинувся вниз у річку (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зауважимо, що в поліції про даний інцидент інформації немає.

У мережі висловлюють припущення, що житель столиці насправді міг або просто стрибнути після програної суперечки, або вирішив таким чином "освіжитися" в жаркий день.

Відео: у Києві чоловік стрибнув з пішохідного мосту в Дніпро