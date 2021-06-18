У Києві чоловік серед білого дня кинувся з Пішохідного мосту в річку (відео)
У Києві чоловік кинувся з Пішохідного мосту прямо в річку на очах у перехожих. Інцидент стався сьогодні вдень. Те, що відбувається, зняв на відео очевидець, після чого кадри потрапили в мережу.
Ролик 18 червня опубліковані у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
"Схоже, що намагався накласти на себе руки. Зараз його стан уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Видно, що чоловік з голим торсом, в спортивних штанях, впевнено перелазить через перила на мосту, за огорожею спускається на "козирок" нижче, після чого стрибає з конструкції в Дніпро.
Повз по мосту в ці миті проходять люди, і на те, що відбувається, не звертають уваги.
Візуально складно визначити, чи був чоловік п'яний - діяв впевнено, і все сталося досить швидко.
У Києві на Пішохідному мосту чоловік кинувся вниз у річку (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Зауважимо, що в поліції про даний інцидент інформації немає.
У мережі висловлюють припущення, що житель столиці насправді міг або просто стрибнути після програної суперечки, або вирішив таким чином "освіжитися" в жаркий день.
Відео: у Києві чоловік стрибнув з пішохідного мосту в Дніпро
- Капець, сподіваюся що він живий!
- Там судноплавний канал... глибоко там
- Схоже суперечка програв...
- Звідти часто стрибають, на гумках правда. А цей що, забув?
- Щось на стрибок потопаючого не схожий
- Чолов'ягу госпіталізували?
- Та скупатися вирішив.
Як повідомлялося, вчора в Харкові хлопець намагався накласти на себе руки в ТРЦ у відвідувачів на очах - молодий чоловік вирішив кинутися вниз з балкона 4-го поверху, але його встигли врятувати.
Нагадаємо, що близько місяця тому у Києві з мосту зістрибнув 15-річний підліток, чиї батьки померли від коронавірусу.