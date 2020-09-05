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В Киеве мужчина напал на девушку, но прохожие ему жетско отомстили (видео)

Киев, Суббота 05 сентября 2020 19:08
В Киеве мужчина напал на девушку, но прохожие ему жетско отомстили (видео)
В Киеве на девушку напали среди улицы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на девушку напали среди белого дня на людной улице

В Киеве мужчина напал на девушку и ограбил ее на глазах у прохожих. На видео попал момент нападения и расплата, которая постигла неадеквата.

Инцидент произошел в субботу, 5 сентября, по бульвару Леси Украинки. Видео снял очевидец нападения, который ехал в маршрутке. Оно появилось в Facebook Киев Оперативный.

В описании к кадрам говорится, что мужчина спортивной внешности ограбил и избил девушку в Киеве, но один из очевидцев задул агрессора из газового баллона и погнался за ним.

"Среди парней - наблюдателей этого действа - нашелся настоящий мужчина, который использовал газовый баллон и защитил девушку от нападающего. Молодец!" - подписано видео.

Девушка была настолько шокирована, что не смогла сказать ни слова и объяснить, кто нападавший, знакома она с ним или нет.

Відео 21+ 05.09.2020 в Києві по бульвару Лесі Українки чоловік спортивної зовнішності побив та пограбував дівчину. Серед молодиків спостерігачів цього дійства знайшовся справжній чоловік, який використав газовий балон та захистив дівчину від нападника. Молодець! PS : не будьте байдужі до долі інших людей.

Опубліковано Киев Оперативный Субота, 5 вересня 2020 р.

В Киеве на девушку напали среди улицы (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в Киеве неадекват избил девушку-бариста прямо в кафе. Нападение попало на видео.

Также сообщалось, что в Киеве на девушку жестоко напали в лифте. Появилось видео, по которому полиция просит опознать виновного.

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