У Києві чоловік напав на дівчину, але перехожі йому жорстко помстилися (відео)

У Києві на дівчину напали серед вулиці (колаж: РБК-Україна)

У Києві на дівчину напали серед білого дня на людній вулиці

У Києві чоловік напав на дівчину і пограбував її на очах у перехожих. На відео потрапив момент нападу і розплата, яка спіткала неадеквата.

Інцидент стався в суботу, 5 вересня, по бульвару Лесі Українки. Відео зняв очевидець нападу, який їхав у маршрутці. Воно з'явилося в Facebook Київ Оперативний.

В описі до кадрів кажуть, що чоловік спортивної зовнішності пограбував і побив дівчину в Києві, але один з очевидців задув агресора з газового балона і погнався за ним.

"Серед хлопців - спостерігачів цього дійства - знайшовся справжній чоловік, який використовував газовий балон і захистив дівчину від нападника. Молодець!" - підписано відео.

Дівчина була настільки шокована, що не змогла сказати ні слова і пояснити, хто нападник, знайома вона з ним чи ні.

Відео 21+ 05.09.2020 в Києві по бульвару Лесі Українки чоловік спортивної зовнішності побив та пограбував дівчину. Серед молодиків спостерігачів цього дійства знайшовся справжній чоловік, який використав газовий балон та захистив дівчину від нападника. Молодець! PS : не будьте байдужі до долі інших людей. Опубліковано Київ Оперативний Субота, 5 вересня 2020 р.

У Києві на дівчину напали серед вулиці (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що у Києві неадекват побив дівчину-бариста прямо в кафе. Напад потрапило на відео.

Також повідомлялося, що у Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті. З'явилося відео, на якому поліція просить впізнати винного.