Где в Киеве можно вакцинироваться прямо сейчас: список пунктов

Вакцинироваться в Киеве Moderna, Phizer и другими препаратами сегодня можно либо в медицинских учреждениях, или в центрах массовой вакцинации.

Как рассказали нам в пресс-службе Helsi на сегодня в столице всего работает 239 пункта, где можно получить прививку.

Где в Киеве вакцинироваться?

Выше упомянутые 239 пунктов включают массовые центры вакцинации и кабинеты прививок в медучреждениях (работают с понедельника по пятницу) и функционируют во всех районах города.

Там можно получить как первую, так и вторую дозу вакцины.

Центров массовой вакцинации всего девять:

Международный выставочный центр возле станции метро "Левобережная"

ТРЦ "Блокбастер Молл"

ТРЦ "Ретровиль"

Шесть "Эпицентров"

Все они работают ежедневно.

По состоянию на сегодня, больше всего жителей города записываются онлайн именно в МВЦ, который может осуществлять до 5 тысяч прививок от коронавируса ежедневно. За лето в МВЦ было создано более 110 тысяч онлайн-записей на вакцинацию.

Как записаться на вакцинацию

Чтобы записаться на прививки против COVID-19, нужно выбрать удобный пункт, дату и время на helsi.me.

С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Декларация с семейным врачом не обязательна, но очень желательна - она значительно ускоряет процесс внесения данных о вакцинации.

Подтверждение записи будет сохранено в личном кабинете в приложении Helsi. Его нужно показать при входе вместе с паспортом и идентификационным кодом.

Также в приложении будут сохранены все данные о проведенной вакцинации от COVID-19.