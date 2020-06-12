В Киеве снова могут закрыть детские сады

В Киеве могут снова закрыть детские сады, а также вернуть другие ограничения. Это связано с увеличением количество заболевших жителей столицы. И эта цифра продолжает расти. После вчерашнего скачка с 91 новым случаем COVID-19, сегодня диагноз коронавирус поставили еще 95 людям.

Если же показатель коронавируса достигнет 24 больных на 100 тысяч жителей Киева за сутки, то некоторые ограничительные меры вернут. Об этом Виталий Кличко рассказал во время брифинга.

На сегодня этот показатель равняется 16 заболевшим на 100 тысяч населения (вчера было 15).

Кроме детских садов ограничения могут коснуться также работы крупных магазинов, торговых центров и рынков.

Отметим, что резкий скачок случаев коронавируса, как подтвердили в Минздраве, связан, в том числе, и с увеличением числа ПЦР-тестов. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что было принято решение "устранить очередь" из образцов крови для тестирований. Особенно это касается Киева и Львовской области.

Так, за последние дни, почти вдвое возросло число проведенных анализов. 9 июня было проведено 6359 тестов (394 случая коронавируса), а 11 июня - 10146 (689 случаев), 12 июня - 11663 (683 новых случая).

Как мы писали ранее, в Киеве выявили вспышку коронавируса в одном из детсадов.