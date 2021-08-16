В Киеве много заброшенных промзон у воды. Что с ними можно сделать?

От ремесленников к заводам

Исторически Подол — это территория небольших ремесленников: гончаров, кожевников, дегтярев. Во многих частях района, особенно на Рыбальском острове, люди не селились из-за частых наводнений. Но в середине ХIX века на Подоле стали появляться первые заводы и фабрики, которые производили кирпич, черепицу, работали пищевые предприятия.

В 30-е годы ХХ века Киев стал одним из центров советской индустриализации, а Подол — промышленным районом. Во многом благодаря водным и железнодорожным связям и выгодному для промышленных целей расположению.

Во время СССР здесь появились Киевский судостроительный и судоремонтный завод, фармацевтический завод "Фармак", элеватор №1, многие существующие предприятия были расширены. Спустя сто лет от былой советской идеи остались лишь огромные заброшенные промзоны.

Вернуть Киеву Днепр

Сейчас набережная Днепра на Подоле — это прибрежная зона с гидротехническими сооружениями, складами, автосалонами и заправками. Здесь нет общественных пространств, скверов или культурных объектов — только высокие заборы и здания, многие из которых десятилетиями используются неэффективно.

Важность доступа к воде в городе сложно переоценить. Согласно исследованиям Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе, городские набережные могут улучшить физическое, психическое и так называемое "общественное" здоровье. Кроме того, набережные — отличные места для "зеленых упражнений": физической активности на природе.

Канадские ученые даже пришли к выводу, что на самочувствие жителей влияет инфраструктура набережных. Чем лучше они обустроены — скамейками, парклетами, скверами — тем комфортнее чувствует себя человек во время прогулки.

Важность набережных начинают осознавать и в Украине. К примеру, в Киеве сейчас строится район RYBALSKY, расположенный на одноименном полуострове — между улицами Электриков и Набережно-Рыбальской. Его авторы в рамках проекта планируют построить водный канал. Он будет соединен тоннелем с Днепром, который проложат под Набережно-Рыбальской дорогой. А вдоль канала появится общественное пространство — с кафе и ресторанами, зеленью и локациями для прогулок. Эта набережная будет доступна для всех киевлян и гостей столицы.

Мировой опыт

Многие города уже прошли свой путь ревитализации местности у водоемов — и во многих случаях результаты стоили усилий. Например, ситуация в Киеве сейчас отчасти напоминает то, что происходило в Стокгольме 30 лет назад. Один из районов города, Хаммарбю Шестад, который омывает одноименный водоток, в конце XX века был промышленной территорией. Здесь долгое время располагались ткацкие фабрики, нефтеналивной терминал и другие предприятия.

В какой-то момент ключевые заводы района были перенесены в другие города — и Хаммарбю Шестад постепенно превратился в заброшенную промзону с испорченной экологией. Местные власти решили полностью его ревитализировать. В 2017 году на месте бывших заводов появился современный экологичный район на 10 000 апартаментов.

Была ревитализирована и набережная. Теперь во многих местах вдоль берега расположены пешеходные и велосипедные зоны, общественные пространства, скверы и парки.

У Копенгагена есть свой пример — Нюхавн. Это канал, который вырыли еще в XVII веке местные заключенные. Десятилетиями он служил транспортной магистралью, сначала — для международных грузовых перевозок, а затем — для внутренних суден. Но затем в городе начал распространяться наземный транспорт и Нюхавн постепенно опустел.

Во второй половине XX века его решили вернуть к жизни. Сначала здесь убрали парковку автомобилей, а затем сделали набережную вдоль канала полностью пешеходной. Сейчас Нюхавн — важное туристическое и общественное место города. Оно примечательно разноцветными старинными домиками, музеями и достопримечательностями, а также — кафе и ресторанами вдоль канала.

А одно из главных мест современного Амстердама — район Бейкслотерхам, который находится вдоль реки Эй. Раньше он был индустриальной территорией — здесь производили самолеты, строили корабли и работали с нефтью. Но со временем компании либо закрылись, либо переехали в другие места, а Бейкслотерхам оказался заброшенной промзоной.

В 2000-х район начал оживать — во многом благодаря предпринимателям, которые превращали старые здания заводов в коворкинги и офисные центры. Затем местная власть стала постепенно продавать здесь землю и поощряла устойчивое, экологическое развитие территории. При этом глобальной стратегией было превратить Бейкслотерхам в полифункциональный район — с жильем, офисными зданиями и предприятиями, которые продолжали работать.

Сейчас набережная и в целом район вдоль реки Эй стал одним из главных мест притяжения Амстердама. Здесь проходят концерты, фестивали, арт-шоу, здесь работают бары и рестораны, а также обустроены общественные и креативные пространства.