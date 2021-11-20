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У Києві маршрутник познущався над літньою жінкою: на це відео не можна спокійно дивитися

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Київ, Субота 20 листопада 2021 17:20
У Києві маршрутник познущався над літньою жінкою: на це відео не можна спокійно дивитися Фото: Маршрутка в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Водій маршрутки в Києві познущався над літньою жінкою, яка хотіла скористатися правом пільгового проїзду. Він мало того, що відмовив їй, так ще й вихопив пенсійне посвідчення і викинув його.

Про це повідомляє один зі столичних Telegram-каналів.

Інцидент трапився ввечері 19 листопада в маршрутці № 474, яка перевозить пасажирів від метро Харківська до Бортничів.

На знятих очевидцями кадрах видно, що водій відмовляється віддати жінці посвідчення. Пенсіонерка готова була заплатити, але маршрутник мовчки викинув документ у вікно.

Жінці довелося виходити на вулицю, щоб у темряві на дорозі шукати своє посвідчення.

Користувачі мережі страшно обурені, як діями маршрутника, так і тим, що інші пасажири не заступилися за літню людину. Ось що пишуть люди в коментарях:

  • Нехай з ним так само вчинять, коли він буде пенсіонером.
  • Урод, знайти і морду розколотити...
  • Чому ніхто з присутніх і слова не сказав?! Це дійсно страшно.
  • А обос*анці сиділи і знімали на камеру з засунутими в жо*и язиками.
  • Чому ніхто навіть не заступився? Чому у нас такий народ? Треба починати з себе ж! Так і живемо.
  • Страшно не те, що воно таке бидло, а що ніхто не заступився за бабусю.
  • Що за свинота, яка працює з людьми.

Нагадаємо, що у Львові маршрутник влаштував страшну ДТП. Він збив двох жінок на пішохідному переході, а одну з них проволочив до кінцевої зупинки - постраждала загинула.

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