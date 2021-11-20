У Києві маршрутник познущався над літньою жінкою: на це відео не можна спокійно дивитися

Водій маршрутки в Києві познущався над літньою жінкою, яка хотіла скористатися правом пільгового проїзду. Він мало того, що відмовив їй, так ще й вихопив пенсійне посвідчення і викинув його.

Про це повідомляє один зі столичних Telegram-каналів.

Інцидент трапився ввечері 19 листопада в маршрутці № 474, яка перевозить пасажирів від метро Харківська до Бортничів.

На знятих очевидцями кадрах видно, що водій відмовляється віддати жінці посвідчення. Пенсіонерка готова була заплатити, але маршрутник мовчки викинув документ у вікно.

Жінці довелося виходити на вулицю, щоб у темряві на дорозі шукати своє посвідчення.

Користувачі мережі страшно обурені, як діями маршрутника, так і тим, що інші пасажири не заступилися за літню людину. Ось що пишуть люди в коментарях: