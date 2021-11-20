У Києві маршрутник познущався над літньою жінкою: на це відео не можна спокійно дивитися
Водій маршрутки в Києві познущався над літньою жінкою, яка хотіла скористатися правом пільгового проїзду. Він мало того, що відмовив їй, так ще й вихопив пенсійне посвідчення і викинув його.
Про це повідомляє один зі столичних Telegram-каналів.
Інцидент трапився ввечері 19 листопада в маршрутці № 474, яка перевозить пасажирів від метро Харківська до Бортничів.
На знятих очевидцями кадрах видно, що водій відмовляється віддати жінці посвідчення. Пенсіонерка готова була заплатити, але маршрутник мовчки викинув документ у вікно.
Жінці довелося виходити на вулицю, щоб у темряві на дорозі шукати своє посвідчення.
Користувачі мережі страшно обурені, як діями маршрутника, так і тим, що інші пасажири не заступилися за літню людину. Ось що пишуть люди в коментарях:
- Нехай з ним так само вчинять, коли він буде пенсіонером.
- Урод, знайти і морду розколотити...
- Чому ніхто з присутніх і слова не сказав?! Це дійсно страшно.
- А обос*анці сиділи і знімали на камеру з засунутими в жо*и язиками.
- Чому ніхто навіть не заступився? Чому у нас такий народ? Треба починати з себе ж! Так і живемо.
- Страшно не те, що воно таке бидло, а що ніхто не заступився за бабусю.
- Що за свинота, яка працює з людьми.
Нагадаємо, що у Львові маршрутник влаштував страшну ДТП. Він збив двох жінок на пішохідному переході, а одну з них проволочив до кінцевої зупинки - постраждала загинула.