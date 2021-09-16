В Киеве лифт вместо средств связи оборудовали иконами и надписями "Спаси и Сохрани"

В Киеве лифт в одной из многоэтажек вместо запланированного обновления средств связи завесили иконами, крестами и подписями "Спаси и Сохрани". Таким образом авторы этой "инсталяции" сделали послание обслуживающей компании.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорят на Бесарабке".

Инцидент случился в доме по адресу улица Днепровская Набережная, 9-А (жилой массив Березняки). На фото видно, что не только средства связи, но и лифтовая кабина в целом крайне изношена и требует замены.

"ОСМД решило заказать услуги связи диспетчера с лифтовой кабиной. Но вместо этого подрядчик установил связь с божьими силами. Мы не знаем есть ли все же связь с оператором, но точно знаем, что за лифтом наблюдает Божье око", - иронизируют авторы публикации.

Фото: В Киеве появился лифт с иконами (t.me/kievnewslive)

На канале, который обнародовал скандальное фото, предположили, что вполне возможно появление таких лифтов "с божьим промыслом" и в других домах Дарницкого района, которые обслуживает та же компания.

"Или - это местные "талибы" захватили все лифты Дарницкого района?" - шутят авторы поста.