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В Киеве лифт вместо средств связи оборудовали иконами и надписями "Спаси и Сохрани"

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 10:28
В Киеве лифт вместо средств связи оборудовали иконами и надписями "Спаси и Сохрани" Коллаж РБК-Украина: Лифт в Киеве завесили иконами
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве лифт в одной из многоэтажек вместо запланированного обновления средств связи завесили иконами, крестами и подписями "Спаси и Сохрани". Таким образом авторы этой "инсталяции" сделали послание обслуживающей компании.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорят на Бесарабке".

Инцидент случился в доме по адресу улица Днепровская Набережная, 9-А (жилой массив Березняки). На фото видно, что не только средства связи, но и лифтовая кабина в целом крайне изношена и требует замены.

"ОСМД решило заказать услуги связи диспетчера с лифтовой кабиной. Но вместо этого подрядчик установил связь с божьими силами. Мы не знаем есть ли все же связь с оператором, но точно знаем, что за лифтом наблюдает Божье око", - иронизируют авторы публикации.

В Киеве лифт вместо средств связи оборудовали иконами и надписями &quot;Спаси и Сохрани&quot;

Фото: В Киеве появился лифт с иконами (t.me/kievnewslive)

На канале, который обнародовал скандальное фото, предположили, что вполне возможно появление таких лифтов "с божьим промыслом" и в других домах Дарницкого района, которые обслуживает та же компания.

"Или - это местные "талибы" захватили все лифты Дарницкого района?" - шутят авторы поста.

Ранее мы писали, что в Одессе обрушился лифт в 10-тиэтажке, внутри которого было восемь человек.

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