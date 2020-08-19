В Киеве компания молодых людей избила "копов", но их тут же отпустили (видео)

В Киеве компания молодых людей поздно вечером решила поразвлечься на детской площадке. Шум от разговоров и громкой музыки не понравился жильцам соседних домов, которые и вызвали полиции. Вместе с "копами" приехали сотрудники Муниципальной охраны.

Но разгоряченная молодежь так просто сдаваться не хотела. Задерживать их пришлось силой. Один из парней устроил дикую борьбу с "копом" на земле, так что растягивать пришлось целой группе правоохранителей. Видео появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.

Досталось и с ноги в голову от буйного парня и сотруднику Муниципальной охраны.

Все происходящее снимали на видео девушки из компании, которые с нецензурной бранью поддерживали своих "рыцарей".

Несмотря на такое жесткое сопротивление правоохранителям, парни после этой ночи встречали рассвет абсолютно свободными и счастливыми людьми, о чем отчитались на видео в соцсетях.

"Компания молодых людей распивала Ревчик, слушали музыку, танцевали... Ничего такого, только делали они все это ночью на детской площадке. Кто-то вызвал копов, а вместе с копами приехали бойцы Муниципальной охраны. Конечно, просто пойти молодые люди не захотели и начали бороться с представителями власти. Интересно, что через некоторое время все молодые люди уже праздновали наступление рассвета", - подписано видео.

В Киеве молодые люди оказали жесткое сопротивление полиции (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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