В Киеве коммунальщики обрабатывают дороги: мешающие спецтехнике авто будут эвакуировать (видео)
В Киеве сегодня выпал первый снег, и на дорогах столицы уже работают коммунальщики и спецтехника, расчищая улицы, мосты и площади, а также нанося жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь. Дорожники "Киевавтодора" приступили к трудам еще до начала осадков.
Об этом 23 ноября передали в пресс-службе Киевского горсовета.
Отмечается, что к работе привлечены 173 единицы техники.
"Еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами", - говорится в публикации.
Уборка первого снега в Киеве обрабатывание дорог 23 ноября (фото: kyivcity.gov.ua)
В "Киевавтодоре" напомнили водителям, что в период ухудшения погодных условий необходимо быть осмотрительными на дорогах, а также призвали сменить летнюю резину на зимнюю тех автомобилистов, кто до сих пор не успел подготовиться к холодной поре года.
Видео: "Киевавтодор" вывел спецтехнику для обрабатывания дорог
Кроме того, коммунальщики предупредили, что припаркованные на тротуарах авто, а также оставленные на крайних полосах дорог и обочинах, которые будут мешать работе спецтехники при уборке улиц от снега, будут эвакуированы.
Видео: коммунальщики в Киеве убирают первый снег 23 ноября
Видео: работники "Киевавтодора" обрабатывают заснеженные дороги 23 ноября
Всего столичные дорожники имеют в своем арсенале для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.
В Киеве коммунальщики убирают первый снег и обрабатывают дороги (фото: kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее в патрульной полиции предупредили, что Киев завтра тоже накроет мокрым снегом, и на дорогах будет гололедица.