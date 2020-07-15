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В Киеве ищут подростков, которые отличились дерзкой выходкой (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Киеве подростки сломали шлагбаум

В Киеве разыскивают несовершеннолетних, которые ночью сломали шлагбаум. Инцидент произошел 11 июля на улице Дегтяревской, 27 Т. Сейчас подростков ищут и об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

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"Просим помочь найти этих малолетних оболтусов, которые ночью 11.07 сломали шлагбаум на Дегтяревской, 27Т. Кто узнает?" - сказано в сообщении.

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как подростки целенаправленно идут ночью к шлагбауму, чтобы его сломать. Момент вандализма попал в видеоролик.

В Киеве подростки сломали шлагбаум

В комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию с детьми. Одни считают, что их нужно наказать, другие уверены, что шлагбаумы мешают проезду.

  • Я б усі шлагбауми пепеламав. На кухні собі ставте шлагбауми. А дороги громадського користування перегороджати не можна.
  • А зачем он там? Меньше шлагбаумов и заборов. Они просто сделали как должно быть.
  • Руки надо так вывернуть, как этот шлагбаум.
  • Правильно сделали!
  • Кто разрешил эти шлагбаумы?

Как мы ранее писали, киевские школьники жестко опозорились из-за Крыма.

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