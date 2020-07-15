В Киеве ищут подростков, которые отличились дерзкой выходкой (видео)

В Киеве подростки сломали шлагбаум
В Киеве разыскивают несовершеннолетних, которые ночью сломали шлагбаум. Инцидент произошел 11 июля на улице Дегтяревской, 27 Т. Сейчас подростков ищут и об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Просим помочь найти этих малолетних оболтусов, которые ночью 11.07 сломали шлагбаум на Дегтяревской, 27Т. Кто узнает?" - сказано в сообщении.
В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как подростки целенаправленно идут ночью к шлагбауму, чтобы его сломать. Момент вандализма попал в видеоролик.
В Киеве подростки сломали шлагбаум
В комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на ситуацию с детьми. Одни считают, что их нужно наказать, другие уверены, что шлагбаумы мешают проезду.
Как мы ранее писали, киевские школьники жестко опозорились из-за Крыма.