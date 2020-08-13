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В Киеве иностранец ограбил 8-летнюю девочку: она не растерялась

Киев, Четверг 13 августа 2020 14:17
В Киеве иностранец ограбил 8-летнюю девочку: она не растерялась
В Киеве иностранец ограбил ребенка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Преступник остановил девочку на улице и силой отобрал мобильный телефон

В Киеве гражданин другой страны напал на 8-летнюю девочку и силой отобрал у нее мобильный телефон. Полиция быстро вычислила и задержала преступника.

Инцидент произошел на Лесном массиве. На улице Милютенко к ребенку подошел неизвестный мужчина и силой отобрал мобильный телефон. Детали происшествия рассказали в пресс-службе Национальной Полиции Украины.

Девочка начала громко кричать и звать на помощь. Прохожие услышали крики ребенка и немедленно вызвали патрульную полицию. Были организованы следственно-оперативные мероприятия и преступник был установлен.

Преступником оказался 39-летний гражданин другой страны. Его задержали в квартире, которую он арендовал недалеко от места происшествия. Мобильный телефон, который он украл у ребенка, он уже успел сдать в ломбард. Телефон был изъят и его присоединили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

По факту преступления открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 УК Украины (Грабеж). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком на 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что знаменитую спортсменку Яну Клочкову ограбили прямо в ее день рождения.

А также рассказывали о том, что в Харькове на камеры попали наглые воровки, которые обчищают своих жертв в крупных супермаркетах.

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