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В Киеве грузовику оторвало крышу после проезда под троллейбусными проводами (фото)

Київ, Суббота 19 декабря 2020 13:50
В Киеве грузовику оторвало крышу после проезда под троллейбусными проводами (фото)
ДТП с грузовиком произошло ночью (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Грузовик с мебелью не смог проехать под проводами троллейбусной сети в Киеве на проспекте Шухевича. Авто зацепилось крышей за провода. В результате грузовик остался без части кузова.

Как сообщает "Информатор", необычное ДТП произошло ночью 19 декабря. Водитель грузовика проезжал возле участка, где провисли провода троллейбусной сети, но не рассчитал габаритов авто, зацепился крышей и автомобилю оторвало кузов грузового отсека.

Кроме того, вся мебель, матрасы и другие вещи, которые перевозил грузовик, выпали на проезжую часть дороги. Благодаря тому, что груз был запакован, вероятнее всего, он не пострадал.

В Киеве грузовику оторвало крышу после проезда под троллейбусными проводами (фото)

В Киеве грузовику оторвало крышу после проезда под троллейбусными проводами (фото)

В Киеве грузовику во время движения оторвало крышу (фото: kiev.informator.ua)

К счастью, обошлось без жертв. Но из-за аварии движение в сторону Троещины было полностью парализовано.

Напомним, в Киеве на отремонтированном Шулявском мосту упало сразу три электроопоры. В Сети появилось видео падения столбов.

Ранее мы писали, что в Киеве патрульные остановили водителя на разбитой машине, но оказалось, что мужчина находится под действием наркотических веществ. У него были расширенные зрачки, которые не реагировали на свет и очень быстрая речь.

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