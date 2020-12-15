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В сети появилось видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве

Киев, Вторник 15 декабря 2020 22:04
В сети появилось видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве
Появилось видео падения столбов на Шулявском путепроводе в Киеве (фото: Униан)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 15 декабря, в Киеве на отремонтированном Шулявском мосту произошло ЧП. На путепроводе упало сразу три электроопоры. Чудом в этом инциденте никто не пострадал, но повреждения получили авто.

Позже в сети появилось видео падения столбов, которое опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас".

На "Киев Оперативном" назвали причину падения электроопор на мосту - это болты, которые никуда не входят и ничего не крепят.

В сети появилось видео падения столбов на Шулявском мосту в Киеве

На Шулявском мосту в Киеве рухнули столбы (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к этому инциденту пользователи сети написали множество гневных отзывов. Вот некоторые из них:

  • Я бы весь мост проверил, на всякий случай. А то, не ровен час, еще и он рухнет;
  • По-хорошему - мост надо закрыть и проверить все опоры;
  • Скоро безопасно будет только по воздуху, на метле передвигаться...
  • Нужно было синей изолентой перемотать…
  • Болты там, где тросы на мост. Господа честно смешно и плакать хочется, главное, что никто не пострадал. Кто столбы устанавливал?
  • Ору с этих строителей. Даже новое и то ломается;
  • Надо было на двухсторонний скотч посадить. Халтурщики!
  • Где гарантия, что и сам мост так же не шлепнется, как и эти столбы?
  • Болты есть, но их не видно. Из-за разницы температур и постоянного напряжения разорвало крепления. Не качественный материал. Сталь плохая!!!
  • Хорошо, что не мост синхронно упал;
  • Вообще, когда проезжаю тот мост, в шоке от того, как его построили.

Стоит отметить, что в прошлом году на ремонт Шулявского моста киевская власть выделила около одного миллиарда гривен.

Ранее гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах Киева.

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Новости Украины Жизнь КиевШулявский путепровод

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