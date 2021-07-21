В Киеве грабители оставляют метки на дверях квартир: эксперт рассказал, как действовать (видео)

Как рассказала женщина, благодаря камере видеонаблюдения удалось отследить, кто ставил непонятные метки.

Когда оставляют метки

Так, происшествие произошло во вторник, 20 июля на улице Закревского. В день мужчина зашел в подъезд одного из жилых домов и оставил возле нескольких квартир метки – две спички с пластилином.

Кроме того, интересно, что неизвестный рисовал по левой стороне зеленым, по правой розовым.

"Позаботьтесь о ваших соседях, кого нет дома. Возможно и у вас уже есть такие метки или могут появиться в ближайшее время", – написала Танцюра.

В комментариях пользователи пишут, что это могут делать "домушники" и нужно немедленно обращаться в полицию.

Киевлянка Наталья Баландина отметила, что мужчина, попавший на камеру якобы известный поджигатель и оставленные метки – это его почерк.

"Уже несколько раз его фиксировали в доме на Старосельской, устроил там поджог умышленный в подъезде дома, поджигает свалки и ставит под квартирами такие метки. Видели на Курнатовского его, в Центре и Позняках по камерам", - отмечает женщина.

Фото: в Киеве неизвестные ставят метки на квартирах (facebook.com/groups/VosRa)

Что говорит эксперт

Специалисты советуют ставить на дверях качественные замки или установить хорошую систему охраны.

В эфире телеканала "Киев" эксперт по безопасности Дмитрий Стрижов рассказал о "домушниках", которые ставят подобные "метки". Так, злоумышленники оставляют прилепленные спички на дверях и через несколько дней возвращаются в эту квартиру. Если отметка на месте - то хозяев дома нет.

Также он отметил, что ценные вещи лучше прятать в сейфах или металлических ящиках.

По мнению специалиста, прятать вещи нужно так, чтобы вы могли до них добраться за 5-8 минут.

"Например, сейф, металлический ящик и тому подобное. Это будет гарантией того, что грабителям будет трудно заполучить ваши ценности ", – отметил Дмитрий Стрижов.