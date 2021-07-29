ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве готовятся к новому локдауну: проезд в транспорте будет по Е-пропускам

Новина українською →
Киев, Четверг 29 июля 2021 17:48
В Киеве готовятся к новому локдауну: проезд в транспорте будет по Е-пропускам Фото: в Киеве готовят ограничения на проезд в общественном транспорте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Власти Киева заявили об угрозе нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, и объявили о подготовке к ужесточению ограничительных мер. Это коснется, в частности, проезда в общественном транспорте, куда снова могут пускать только по спецпропускам.

Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в столице в случае вспышки COVID-19 разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в общественном транспорте.

"Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска", - заявил чиновник.

Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры.

Киевские власти призвали руководителей таких предприятий определить потребность в пропусках и "сориентироваться, для кого они будут действительно необходимыми".

Поворозник подчеркнул, пока никаких списков в КГГА направлять не нужно, и попросил дождаться инструкций и разъяснений по оформлению электронных пропусков, которые позже обнародуют в администрации.

Напомним, недавно стало известно, усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев штамма "Дельта".

Также мы писали о том, что в маршрутках Киева кардинально меняются правила.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев пропуск транспорт Локдаун
LITE
Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины