У Києві елітне авто "залетіло" на дерево: відео дивної ДТП

ДТП в Києві сталося 1 січня (колаж РБК-Україна)

Вранці 1 січня в Києві відбулося незвичайне ДТП. Аварію очевидці зняли на відео, яке згодом було опубліковано на сторінці ресурсу dtp.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що такий дивний інцидент з елітним авто Jaguar стався в районі столичного Подолу.

"Ранкове ДТП в Києві на Глибочицькій перед Артема: водій "Ягуара" при підйомі до вулиці Чорновола намагався злетіти, але злегка зачепив стовп", - йдеться у підписі до відео.

Про постраждалих поки не повідомляється.

"Подивитися на нову скульптуру приїхала поліція Шевченківського району", - зазначили автори публікації.

ДТП в Києві 1 січня

Користувачі активно обговорюють дану дорожньо-транспортну пригода. Багато хто жартує, типу, "ягуар - це кіт, а значить йому природно лізти на дерева".

А что, красиво. Вчера перфоманс, сегодня - инсталляция. Я бы так и оставил.

Весело, весело встретим новый год!

Гарно зустрів новий рік

Просто рік сталевого Бика

Весна близко. Первый грач прилетел

То все мороз и снег виноваты

Понаставили столбов. Нормально взлететь негде.

Ну так все ж природно - ягуар, дерево. Як в живій природі.

Ягуар в прыжке

Это ж до какого визга нужно было нажраться?

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка потрапила в ДТП з пенсіонеркою.

Раніше ми писали, що ще в одному великому місті запрацювала автофіксація порушень ПДР.