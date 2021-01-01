У Києві елітне авто "залетіло" на дерево: відео дивної ДТП

Вранці 1 січня в Києві відбулося незвичайне ДТП. Аварію очевидці зняли на відео, яке згодом було опубліковано на сторінці ресурсу dtp.kiev.ua у Facebook.
Повідомляється, що такий дивний інцидент з елітним авто Jaguar стався в районі столичного Подолу.
"Ранкове ДТП в Києві на Глибочицькій перед Артема: водій "Ягуара" при підйомі до вулиці Чорновола намагався злетіти, але злегка зачепив стовп", - йдеться у підписі до відео.
Про постраждалих поки не повідомляється.
"Подивитися на нову скульптуру приїхала поліція Шевченківського району", - зазначили автори публікації.
ДТП в Києві 1 січня
Користувачі активно обговорюють дану дорожньо-транспортну пригода. Багато хто жартує, типу, "ягуар - це кіт, а значить йому природно лізти на дерева".
Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка потрапила в ДТП з пенсіонеркою.
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