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У Києві елітне авто "залетіло" на дерево: відео дивної ДТП

Київ, П'ятниця 01 січня 2021 12:55
У Києві елітне авто "залетіло" на дерево: відео дивної ДТП
ДТП в Києві сталося 1 січня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Вранці 1 січня в Києві відбулося незвичайне ДТП. Аварію очевидці зняли на відео, яке згодом було опубліковано на сторінці ресурсу dtp.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що такий дивний інцидент з елітним авто Jaguar стався в районі столичного Подолу.

"Ранкове ДТП в Києві на Глибочицькій перед Артема: водій "Ягуара" при підйомі до вулиці Чорновола намагався злетіти, але злегка зачепив стовп", - йдеться у підписі до відео.

Про постраждалих поки не повідомляється.

"Подивитися на нову скульптуру приїхала поліція Шевченківського району", - зазначили автори публікації.

ДТП в Києві 1 січня

Користувачі активно обговорюють дану дорожньо-транспортну пригода. Багато хто жартує, типу, "ягуар - це кіт, а значить йому природно лізти на дерева".

  • А что, красиво. Вчера перфоманс, сегодня - инсталляция. Я бы так и оставил.
  • Весело, весело встретим новый год!
  • Гарно зустрів новий рік
  • Просто рік сталевого Бика
  • Весна близко. Первый грач прилетел
  • То все мороз и снег виноваты
  • Понаставили столбов. Нормально взлететь негде.
  • Ну так все ж природно - ягуар, дерево. Як в живій природі.
  • Ягуар в прыжке
  • Это ж до какого визга нужно было нажраться?

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка потрапила в ДТП з пенсіонеркою.

Раніше ми писали, що ще в одному великому місті запрацювала автофіксація порушень ПДР.

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