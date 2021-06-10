В Киеве экс-работница института биотехнологий украла опасные штаммы вируса, чтобы продать

В Киеве бывшая работница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов вынесла с работы опасные штаммы вирусов, чтобы продать. Правоохранители разоблачили подозреваемую, и сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Об этом 10 июня передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, экс-заведующая сектора института биотехнологий присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

Женщина была ответственна за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в коллекции Национального центра штаммов микроорганизмов Украины, и имела к ним доступ.

Фигурантка дела вынесла флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы, входящих в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных, утвержденных Кабмином, а также входящих в список особо опасных болезней, определенных Международным бюро по эпизоотии.

"Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. То есть подозреваемая умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа (заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса), не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новообразованного материала присваивала", - говорится в сообщении.

Их бывшая сотрудница института хранила в холодильнике дома "с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания". Вещдоки полицейские обнаружили в ходе обыска.

Нанесенный институту ущерб оценивают в 111 тысяч гривен.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование продолжается.