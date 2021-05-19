В Киеве дождь превратил улицу в Венецию: такого еще не видели

В Киеве 18 и 19 мая прошли сильные ливни. Так называемый сезон дождей серьезно повлиял на движение некоторыми улицами. Так, например, полностью затопило улицу Татарскую.

Об этом сообщили в Telegram Киев Оперативный.

"Ничего нового, просто улица Татарская после дождя", - сказано в подписи к снимку.

На фотографии можно увидеть, что вода полностью заполонила проезжую часть так, что автомобили оказались заблокированы в водной ловушке. В некоторых местах из осадков образовался маленький водоем.

В Киеве осадками затопило улицу Татарскую (фото: Киев Оперативный)

В комментариях к кадру украинцы отреагировали на произошедшее.