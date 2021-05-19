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У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію: такого ще не бачили

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Київ, Середа 19 травня 2021 10:59
У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію: такого ще не бачили Фото: У Києві дощ затопив вулицю (facebook.com/KyivOperativ)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 18 і 19 травня пройшли сильні зливи. Так званий сезон дощів серйозно вплинув на рух деякими вулицями. Так, наприклад, повністю затопило вулицю Татарську.

Про це повідомили в Telegram Київ Оперативний.

"Нічого нового, просто вулиця Татарська після дощу", - сказано в підписі до знімка.

На фотографії можна побачити, що вода повністю заполонила проїжджу частину так, що автомобілі виявилися заблоковані у водній пастці. У деяких місцях з опадів утворилася маленька водойма.

У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію: такого ще не бачилиУ Києві опадами затопило вулицю Татарську (фото: Київ Оперативний)

У коментарях до кадру українці відреагували на подію.

  • Нехай будують ще більше будинків, і не таке буде.
  • А мені от цікаво. Там, здається Тойота посередині калюжі. Це його змило або він вирішив брід шукати? Якщо шукати, то рідкісний унікум.
  • Частинка Венеції в Києві.
  • Це тільки квіточки - забудова будь-якого шматка подільської землі триває посиленими темпами. Чекаємо "ягідок", кияни...
  • Ой, та що ви. 25 років прожив на Татарці, так якось майже по коліно води, йшов по тротуару, це на дорозі значить майже по шию.
  • Гідроудар хтось в тій калюжі точно зловив.

Як ми повідомляли раніше, в Україні зливи затопили кілька міст. Вулиці стали річками, а автомобілі потонули у воді.

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