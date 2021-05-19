У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію: такого ще не бачили

У Києві 18 і 19 травня пройшли сильні зливи. Так званий сезон дощів серйозно вплинув на рух деякими вулицями. Так, наприклад, повністю затопило вулицю Татарську.

Про це повідомили в Telegram Київ Оперативний.

"Нічого нового, просто вулиця Татарська після дощу", - сказано в підписі до знімка.

На фотографії можна побачити, що вода повністю заполонила проїжджу частину так, що автомобілі виявилися заблоковані у водній пастці. У деяких місцях з опадів утворилася маленька водойма.

У Києві опадами затопило вулицю Татарську (фото: Київ Оперативний)

У коментарях до кадру українці відреагували на подію.