У Києві дощ перетворив вулицю на Венецію: такого ще не бачили
Фото: У Києві дощ затопив вулицю (facebook.com/KyivOperativ)
У Києві 18 і 19 травня пройшли сильні зливи. Так званий сезон дощів серйозно вплинув на рух деякими вулицями. Так, наприклад, повністю затопило вулицю Татарську.
Про це повідомили в Telegram Київ Оперативний.
"Нічого нового, просто вулиця Татарська після дощу", - сказано в підписі до знімка.
На фотографії можна побачити, що вода повністю заполонила проїжджу частину так, що автомобілі виявилися заблоковані у водній пастці. У деяких місцях з опадів утворилася маленька водойма.
У Києві опадами затопило вулицю Татарську (фото: Київ Оперативний)
У коментарях до кадру українці відреагували на подію.
- Нехай будують ще більше будинків, і не таке буде.
- А мені от цікаво. Там, здається Тойота посередині калюжі. Це його змило або він вирішив брід шукати? Якщо шукати, то рідкісний унікум.
- Частинка Венеції в Києві.
- Це тільки квіточки - забудова будь-якого шматка подільської землі триває посиленими темпами. Чекаємо "ягідок", кияни...
- Ой, та що ви. 25 років прожив на Татарці, так якось майже по коліно води, йшов по тротуару, це на дорозі значить майже по шию.
- Гідроудар хтось в тій калюжі точно зловив.
Як ми повідомляли раніше, в Україні зливи затопили кілька міст. Вулиці стали річками, а автомобілі потонули у воді.