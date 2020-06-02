В Киеве девочки-подростки жестко решили вопрос о распространении слухов (видео)

В Киеве жестоко подрались девочки-подростки. Видео опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и уточнили, что сама потасовка несовершеннолетних происходила в Соломенском районе столицы.

"Столичные девушки-подростки решают проблемы с "распространение слухов" и "разговорами за спиной" кулаками. Вырастут настоящими леди. Если доживут. Киев, Соломенка", - сказано в сообщении.

Видео можно посмотреть тут.

Отметим, что на странице в соцсети не сообщается, откуда эти подростки и в какой школе они учатся. Судя по ролику, девочки неплохо физически подготовлены и владеют техникой борьбы.

Люди в комментариях выразили свое негодование школьницами и поступками, которые они совершают.

Як батьки та оточення навчили... Ми нещодавно майже з таким не стикнулись у своїй школі, вчасно зупинили наїзди та погрози.

О, мое детство, вспоминаю, только у меня Лесной.

Шо це за дівулі? Яка школа?

Хай в профсекції йдуть, менше шансів, що стануть жертвами сімейного насилля в майбутньому, як ті, кого виростили як леді.

Как ранее сообщалось, в киевском метро неадекватные подростки избили мужчину.