В Киеве девочки-подростки жестко решили вопрос о распространении слухов (видео)

В сети появилось видео жестокой драки между подростками
В Киеве жестоко подрались девочки-подростки. Видео опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook и уточнили, что сама потасовка несовершеннолетних происходила в Соломенском районе столицы.
"Столичные девушки-подростки решают проблемы с "распространение слухов" и "разговорами за спиной" кулаками. Вырастут настоящими леди. Если доживут. Киев, Соломенка", - сказано в сообщении.
Видео можно посмотреть тут.
Отметим, что на странице в соцсети не сообщается, откуда эти подростки и в какой школе они учатся. Судя по ролику, девочки неплохо физически подготовлены и владеют техникой борьбы.
Люди в комментариях выразили свое негодование школьницами и поступками, которые они совершают.
Как ранее сообщалось, в киевском метро неадекватные подростки избили мужчину.
Автор: Людмила Жукова