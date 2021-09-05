В Киеве под Деснянской РГА заметили баррикады и людей с российскими флагами: что происходит

В Киеве под зданием Деснянской районной государственной администрации, что на Троещине, заметили людей с российскими флагами.

Кроме толпы с триколорами в руках под зданием на Владимира Маяковского, 29, соорудили баррикады из покрышек, кусков забора, поддонов и прочего мусора.

"Это шо за ху**я трикалорная возле Деснянской администрации? Почему полиция до сих пор не упаковала этих хуя***ов?" - негодует автор видеоролика

Видео: В Киеве заметили людей с российскими флагами

В итоге выяснилось, что ничего сверхординарного там не произошло. Это всего лишь съемки фильма о происходящем в Украине в 2014-м году.

Фильм, процесс съемок которого взбудоражил жителей спального района, называется "Мирный-21". Это военная драма известного режиссера Ахтема Сеитаблаева, снявшего "Киборгов" и "Захара Беркута".

О съемочном процессе предупреждали и объявления, расклеенные рядом. У местных жителей просят прощения за временные неудобства.

Фото: Съемки фильма на Троещине напугали людей

Фильм выйдет на экраны уже в 2022 году. Его бюджет составляет 35 млн гривен, и снимают картину при господдержке.