В Киеве депутаты устроили потасовку с "копами" в зале облсовета: видео конфликта

В Киевском облсовете произошла потасовка (фото: скриншот с видео)

Заседание новоизбранного Киевского облсовета ознаменовалось скандалом

Депутаты Киевского облсовета устроили потасовку в сессионном зале вместе с полицейскими. Конфликт вспыхнул по причине того, что один из депутатов пришел на заседание с подозрением на коронавирус.

Об инциденте днем 27 ноября сообщила журналистка Галина Нагорная в своем Facebook.

Также она опубликовала видео потасовки на заседании первой сессии Киевского областного совета VIII созыва, в которой приняли участие народные избранники и правоохранители.

"Областной центр партии "Батькивщина" притянул на заседание КОС депутата, больного COVID-19. Вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Речь идет о депутате Руслане Браславском, у которого есть подозрение на коронавирусную болезнь. Политики настаивали, что бы их коллега покинул сессионный зал, однако он остался и пообещал сделать тест 28 ноября.

Видео: В Киевском облсовете произошла потасовка 27 ноября

В результате потасовки никто не пострадал.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о квалификации события.

Ранее сообщалось, что в начале ноября нардепы устроили драку в Раде, и конфликт попал на видео.

Также мы писали о том, что в день местных выборов 25 октября кандидат от ОПЗЖ устроил драку на участке, и даже пришлось вызывать скорую.