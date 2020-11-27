ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве депутаты устроили потасовку с "копами" в зале облсовета: видео конфликта

Киев, Пятница 27 ноября 2020 18:28
В Киеве депутаты устроили потасовку с "копами" в зале облсовета: видео конфликта
В Киевском облсовете произошла потасовка (фото: скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

Заседание новоизбранного Киевского облсовета ознаменовалось скандалом

Депутаты Киевского облсовета устроили потасовку в сессионном зале вместе с полицейскими. Конфликт вспыхнул по причине того, что один из депутатов пришел на заседание с подозрением на коронавирус.

Об инциденте днем 27 ноября сообщила журналистка Галина Нагорная в своем Facebook.

Также она опубликовала видео потасовки на заседании первой сессии Киевского областного совета VIII созыва, в которой приняли участие народные избранники и правоохранители.

"Областной центр партии "Батькивщина" притянул на заседание КОС депутата, больного COVID-19. Вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Речь идет о депутате Руслане Браславском, у которого есть подозрение на коронавирусную болезнь. Политики настаивали, что бы их коллега покинул сессионный зал, однако он остался и пообещал сделать тест 28 ноября.

Видео: В Киевском облсовете произошла потасовка 27 ноября

В результате потасовки никто не пострадал.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о квалификации события.

Ранее сообщалось, что в начале ноября нардепы устроили драку в Раде, и конфликт попал на видео.

Также мы писали о том, что в день местных выборов 25 октября кандидат от ОПЗЖ устроил драку на участке, и даже пришлось вызывать скорую.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевполицияскандалоблсоветпотасовкадепутаты

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь