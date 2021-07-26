В Киеве будут ездить новенькие электробусы: как они выглядят

Где пассажиров будут возить электробусы

Первые современные электробусы выйдут на такие маршруты:

№ 55 "Дарницкая площадь - станция метро "Дворец спорта"

№ 62 "Ботанический сад - Контрактовая площадь".

В КГГА говорят, что в ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена международная процедура закупки первых электробусов для КП "Киевпастранс".

Планируется закупить от 17 до 20 машин в зависимости от хода открытых торгов.

Если электробусы начнут ездить по дорогам столицы, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.

При этом закупка электробусов будет осуществляться в рамках "Киотского протокола", то есть это будет безвозвратная помощь. Деньги из столичного бюджета тратиться не будут.

Как будут выглядеть электробусы

В КГГА не уточнили, какие именно электробусы будут закуплены, но в феврале 2021-го в столице уже были протестированы машины белорусского производства - Минского автомобильного завода (МАЗ).

Будут ли по столице ездить эти МАЗы, или другие электробусы, пока не уточняется.

Фото: Испытания электробуса МАЗ в Киеве в феврале 2021 (traffic.od.ua)

Цена такого электробуса составляет около 15 млн грн. Его проверяли на столичных дорогах зимой, чтобы понять, насколько эффективно покажет себя машина в работе при низкой температуре воздуха.

Характеристики МАЗ-303Е

Оснащен передовым немецким электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт и с низким потреблением электричества.

Запас хода в 280-320 км обеспечивают батареи емкостью 412 А•ч (285 кВт*ч).

Подзарядка занимает 4-6 часов.

В салоне такой транспорт выглядит как обычный автобус.

Фото: Так выглядит электробус МАЗ изнутри (traffic.od.ua)

В феврале МАЗ-303Е два дня ездил на автобусных маршрутах № 24 и № 55 в режиме опытных испытаний, без перевозки людей. В ходе теста определялся реальный запас хода в условиях зимы, с включенным электроотопителем и различного рельефа местности. Также проверялась скорость зарядки электробуса.