В Киеве будут ездить новенькие электробусы: как они выглядят

В Киеве в течение следующих двух лет появятся новые электробусы, которые заменят старый дизельный состав пока что на двух маршрутах. Чиновники планируют закупить от 17 до 20 таких машин в рамках так называемого Киотского протокола.
Как выглядят электробусы и где они будут курсировать, читайте ниже в нашем материале.
Первые современные электробусы выйдут на такие маршруты:
В КГГА говорят, что в ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена международная процедура закупки первых электробусов для КП "Киевпастранс".
Планируется закупить от 17 до 20 машин в зависимости от хода открытых торгов.
Если электробусы начнут ездить по дорогам столицы, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн СО2 в год.
При этом закупка электробусов будет осуществляться в рамках "Киотского протокола", то есть это будет безвозвратная помощь. Деньги из столичного бюджета тратиться не будут.
В КГГА не уточнили, какие именно электробусы будут закуплены, но в феврале 2021-го в столице уже были протестированы машины белорусского производства - Минского автомобильного завода (МАЗ).
Будут ли по столице ездить эти МАЗы, или другие электробусы, пока не уточняется.
Фото: Испытания электробуса МАЗ в Киеве в феврале 2021 (traffic.od.ua)
Цена такого электробуса составляет около 15 млн грн. Его проверяли на столичных дорогах зимой, чтобы понять, насколько эффективно покажет себя машина в работе при низкой температуре воздуха.
В салоне такой транспорт выглядит как обычный автобус.
Фото: Так выглядит электробус МАЗ изнутри (traffic.od.ua)
В феврале МАЗ-303Е два дня ездил на автобусных маршрутах № 24 и № 55 в режиме опытных испытаний, без перевозки людей. В ходе теста определялся реальный запас хода в условиях зимы, с включенным электроотопителем и различного рельефа местности. Также проверялась скорость зарядки электробуса.
Напомним, что 14 июля в Киев стал последним днем продажи бумажных талонов. А с 1 июля из транспорта исчезли кассиры. Мы писали, как теперь заплатить за проезд.