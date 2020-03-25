В Киеве больницы готовят к важным пациентам: как будут лечить VIP-больных

Коронавирус в Украине уже зафиксирован у 113 пациентов по состоянию на 25 марта, и из-за стремительного распространения болезни в стране продлили ограничительные меры - карантин - до 25 апреля, а режим чрезвычайной ситуации распространили на территорию всей страны.

Сегодня в Киеве подтвердились тесты на COVID-19 еще у трех человек, после чего заболевших госпитализировали в Александровскую больницу. Общее количество случаев коронавируса в столице теперь составляет 34 человека.

Как выяснилось, департамент здравоохранения КГГА разослал медучреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". Как пишет Bihus.Info, приказ отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копия есть в распоряжении журналистов издания.

"Причина выдачи такого приказа в документе не объясняется, но очевидно, что им стало распространение коронавируса. В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути - это все чиновники высокого уровня страны", - говорится в материале.

Департамент определил перечень медицинских учреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

Так, в списке значатся 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии. Вот полный перечень:

Фото: скрин bihus.info

Среди главных требований стоит выделить:

отдельные, изолированные от других помещений палаты площадями не менее 13 "квадратов" с затененными окнами.

палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.

Предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Фото: скрин bihus.info

Также есть и специальные требования, которые Департамент прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов.

В них должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь не менее 5 лет опыта работы в заведениях экстренной медицинской помощи. Если таких не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".

Фото: скрин bihus.info

Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определены как "лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

Стоит отметим, что нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам. Соответственно, в "особых" больных согласно приказа может попасть широкий круг людей.

Как сообщалось ранее, недавно вирусолог и доктор наук рассказала, когда коронавирус перестанет быть опасным и превратится в сезонную вирусную инфекцию.